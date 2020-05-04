Kars'ta 103 kişinin karantina süresi tamamlandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Malta'dan getirilerek 14 gün boyunca yurtta karantinaya alınan 103 kişi, evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında, Malta'dan getirilen 104 kişiden 103'ünün, Kars'taki karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı İpek Yolu Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra görevliler eşliğinde otobüslere bindirildi.

103 KİŞİ EVLERİNE UĞURLANDI

Yetkililer sosyal mesafe kurallarına uyarak vatandaşlarla ilgilenirken, Kars Kızılay Şubesi de kumanya dağıttı.

103 Türk vatandaşı, işlemlerinin ardından Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde memleketlerine uğurlandı.

Karantina süresi sona eren yüzde 90 görme engelli ve down sendromlu Songül Şahin ise memleketi Antalya'ya yarın gönderilecek.

"BİZE ÇOK İYİ BİR MORAL OLDU"

Memleketine gönderilen Yiğit Baş, sıkıntısız 14 gün geçirdiklerini belirterek, "Devletimiz sağ olsun, savaştan gelir gibi bizi karşıladılar, bu da bize çok iyi bir moral oldu. 14 gün burada kaldım, Aydın'a gideceğim, evde de karantina devam edecek. Sağlığımla ilgili sorun çıkmadı, burada da günlerim güzel geçti." dedi.

"28 FARKLI İLE VATANDAŞLARIMIZI GÖNDERİYORUZ"

AFAD İl Müdürü Oktay Aygan da Malta'dan gelen 104 misafirin karantina sürelerinin bittiğini belirterek, "Vatandaşlarımızı kiraladığımız araçlarla bedelsiz olarak memleketlerine kadar göndereceğiz. Vatandaşlarımızı 28 farklı ile gönderiyoruz. Birçok kurum ve sivil toplum kuruluşu yardımcı oldu, Sayın Valimizin öncülüğü ile bugün mutlu sona ulaştık." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir ise herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, "Elimizden geldiği kadar işimizi yapmaya çalıştık, bugün vatandaşlarımızın ayrılması ile yurtta tekrar ilaçlama faaliyetlerine devam ediyoruz. Yeni misafirler olursa onlar için gereken hazırlıklarımızı yapacağız." dedi.

Karantina süresi bitenleri uğurlayan Kızılay Kars Şube Başkanı Sıddık Demir de Vefa Sosyal Destek Gurubu olarak başarılı çalışmalar yaptıklarını belirterek misafirlere iyi yolculuklar diledi.