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    Kars’ta -15 derecede asayiş uygulaması

    Kars’ta 71 ekip, 174 polisin katılımıyla eksi 15 derece soğukta polis uygulama yaptı.
    • İHA
    • 29.12.2021 - 23:11
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 23:40
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    Kars’ta -15 derecede asayiş uygulaması

    Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler il merkezi ve 7 ilçede yaklaşan yılbaşı öncesi vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına soğuğa aldırış etmeden uygulama yaparken, uygulamada metruk binalar ise didik didik arandı.

    -15 DERECEDE UYGULAMA

    Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Kars’ta İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya Narkotik, TEM, KOM, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve trafik ekipleri katıldı.

    2 BİN 414 KİŞİNİN SORGULAMASI YAPILDI

    Birçok noktada yapılan uygulamalarda 2 bin 414 kişinin sorgulaması yapıldı. Yılbaşı dolayısıyla uygulamaların aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

    Kars’ta -15 derecede asayiş uygulaması VİDEO

    Kars’ta -15 derecede asayiş uygulaması #1

    Kars’ta -15 derecede asayiş uygulaması #2

    Kars’ta -15 derecede asayiş uygulaması #3

    Kars’ta -15 derecede asayiş uygulaması #4

    Kars’ta -15 derecede asayiş uygulaması #5

    Kars’ta -15 derecede asayiş uygulaması #6

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