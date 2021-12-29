Kars’ta 71 ekip, 174 polisin katılımıyla eksi 15 derece soğukta polis uygulama yaptı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler il merkezi ve 7 ilçede yaklaşan yılbaşı öncesi vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına soğuğa aldırış etmeden uygulama yaparken, uygulamada metruk binalar ise didik didik arandı.

-15 DERECEDE UYGULAMA

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Kars’ta İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya Narkotik, TEM, KOM, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve trafik ekipleri katıldı.

2 BİN 414 KİŞİNİN SORGULAMASI YAPILDI

Birçok noktada yapılan uygulamalarda 2 bin 414 kişinin sorgulaması yapıldı. Yılbaşı dolayısıyla uygulamaların aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kars’ta -15 derecede asayiş uygulaması VİDEO