Kars'ta 2 kardeş, 2 metre uzunluğunda balık yakaladı

Aras Nehri'nde balık tutmaya giden 2 kardeş, 2 metre boyunda 45 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı. Kardeşlerden Yener Uruş, barajların olta balıkçılığını bitirdiğini söyledi.

Kars'ta yaşayan Soner ve Yener Uruş isimlerinde iki kardeş, Aras Nehri'ne avlanmaya gitti.

Avlanmaya gittikleri nehirde 2 metre uzunluğunda, 45 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalayan amatör balıkçılık yapan Uruş kardeşler, yayın balığını temizlemeden önce Kars Kalesi yanındaki tarihi taş köprüde sergiledi.

Yayın balığını görenler fotoğraf çekmek için birbiriyle yarıştı.

BARAJLAR YAPILINCA BALIK TUTULMAZ OLMUŞ

Olta balıkçılığının yapılan barajlar nedeniyle bitme noktasına geldiğini belirten Yener Uruş, "Aras nehrine balık tutmaya gittik ve nasibimize yayın balığı geldi. Boyu 2 metrenin üzerinde kilosu ise yaklaşık 45 kilo. Yayın balığı bölgede yaygın bulunan bir balık türüdür. Barajlar yapıldı, sular kesildi. Balıklarımız da hep yüzeyde kaldı. Balık azaldı ama yine çıkartıyoruz. 45- 50 kilo ağırlığındaki balıkları özel yaptığımız oltalarla yakalayabiliyoruz. Avlanmaya genelde gece gidiyoruz. Yakaladığımız yayın balığını temizleyip arkadaşlarımıza ikramda bulunacağız" dedi.





































