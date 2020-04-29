Kars'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, jandarma ve komando birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- AA
- 29.04.2020 - 17:50
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları başarıyla sürdürüyor.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlıği tarafından yapılan açıklamada, Kars'ta iç güvenlik operasyonları kapsamında, Çemçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Düzenlenen operasyonda, 2 teröristin, silahlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.