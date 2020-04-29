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    Kars'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, jandarma ve komando birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • AA
    • 29.04.2020 - 17:50
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    Kars'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları başarıyla sürdürüyor.

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    İçişleri Bakanlıği tarafından yapılan açıklamada, Kars'ta iç güvenlik operasyonları kapsamında, Çemçe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

    Düzenlenen operasyonda, 2 teröristin, silahlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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