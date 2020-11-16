Akaryakıt istasyonu sahibi, iş yerinde çalışanların bulduğu içinde 25 bin lira olan çantayı sahibine ulaştırdı.

Kars'ın Selim ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen Halil Çakmakcı, pompaya yaklaşıp kapıyı açtığı sırada siyah renkli el çantasını düşürdü.

Çakmakcı durumu fark etmeyerek, yakıt alma işleminin ardından istasyondan ayrıldı.

ÇANTADAN 25 BİN TL ÇIKTI

Bir süre sonra iş yeri çalışanı İsmail Dağ, el çantasını bulup içini kontrol ettiğinde 25 bin lira para olduğunu gördü.

İsmail Dağ, hemen çantayı istasyon sahibi Talip Tanrıkulu'ya teslim etti. Talip Tanrıkulu, parayı düşüren kişiyi bulmak için akaryakıt istasyonun güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceledi.

Kars'ta akaryakıt istasyonunda bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti

PARA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Tanrıkulu, parayı düşüren kişiyi tespit edip, polise giderek durumu anlattı.

Bu sırada Çakmakcı da akaryakıt istasyonunu arayarak, parasını kaybettiğini belirterek bulup bulmadıklarını sordu. Görevliler de paranın kendilerinde olduğunu ve iş yerine gelmesini istedi. Akaryakıt istasyonuna gelen Çakmakcı, polis nezaretinde kaybettiği parasına kavuştu.

"BU PARAYLA HAYVAN ALACAKTIM"

İsmail Dağ'ın bulduğu 25 bin lira ile canlı hayvan almak için Erzurum'a gitmek üzere yola çıktığını belirten Çakmakcı, "Bu para ile Erzurum'dan canlı hayvan alacaktım. Erzurum'a girişte çantanın olmadığını fark ettim. Akaryakıt istasyonunun telefonuna ulaştık. Aradığımda paranın kendilerinde olduğunu söyleyince derin bir oh çektim. İstasyon sahibine ve parayı bulan arkadaşa çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI"

Akaryakıt istasyonu sahibi Talip Tanrıkulu, bulduğu parayı teslim eden İsmail Dağ'a bir maaş ikramiye verdi. Evli 2 çocuk babası İsmail Dağ, "Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Biz insanlık görevimizi yerine getirdik." dedi.