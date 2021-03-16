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    Kars'ta bir binada çıkan yangından 30 kişi etkilendi

    Kars'ta 6 katlı bir apartmanın kapalı otoparkında çıkan yangından etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 16.03.2021 - 00:59
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    Kars'ta bir binada çıkan yangından 30 kişi etkilendi

    Kars'ta, İstasyon Mahallesi Sinan Şamil Sam Caddesi'nde yer alan 6 katlı Gülten Erben Apartmanı'nda, bodrum katındaki kapalı otoparkta bulunan bir araçta yangın çıktı.

    DUMAN MERDİVEN BOŞLUĞUNU DOLDURDU, 40 KİŞİ MAHSUR KALDI

    Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sebebiyle çıkan duman, apartmanın merdiven boşluğunu doldurunca üst katlardaki dairelerde oturan yaklaşık 40 kişi, binada mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, dairelerinin balkonlarına çıkarak yardım isterken olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra sağlık, İtfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi.

    Kars ta bir binada çıkan yangından 30 kişi etkilendi #1

    30 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Ekipler, balkonlara uzattıkları merdiven yardımıyla mahsur kalanları kurtarma çalışması başlattı. Mahsur kalanların çoğu, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.İlk belirlemelere göre, dumandan etkilenen ve aralarında çocuklarla itfaiye erlerinin de bulunduğu 30 kişi, Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde tedavi altına alındı.Ekiplerin, binada mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Kars ta bir binada çıkan yangından 30 kişi etkilendi #2

    Yangın sebebiyle apartmanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da olay yerine gelerek yangın hakkında ilgililerden bilgi aldı.

    Kars ta bir binada çıkan yangından 30 kişi etkilendi #3

    Kars ta bir binada çıkan yangından 30 kişi etkilendi #4

    Kars ta bir binada çıkan yangından 30 kişi etkilendi #5

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