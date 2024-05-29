Kars'ta boğa saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti

İHA
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde kardeşinin evinin önünde duran Canip Akar, komşu ahırından aniden çıkan boğanın saldırısına uğramasıyla ağır yaralandı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan 64 yaşındaki Canip Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Akar'ın İzmir'de yaşadığı ve yeğeninin düğünü için köye geldiği öğrenildi. Akar'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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