Kasım ve aralık aylarında kış uykusuna yatıp, mart ve nisan aylarında uyanan boz ayıları, kar yağışının olmaması nedeniyle kış uykusunu unutup ilçe merkezlerinde yiyecek aramaya başladılar.

Türkiye'de kış mevsiminde beklenen kar yağışını henüz etkili olmadı.

Gözler aralık ayına çevrilirken, geçtiğimiz ay da yağışsız geçti.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, kötü senaryoları da beraberinde getirdi.

Bu durum kuraklığa sebep olarak, buğday ve arpa gibi hububat ekimine de olumsuz yansıdı.

Kış uykularına hasret kaldılar

Öte yandan kurak geçen kış mevsimi, boz ayılarının düzenini de etkiledi.

Kasım ve aralık aylarında uykuya yatıp, mart ile nisan ayları arasında uyanan boz ayıları, hava şartları nedeni ile kış uykusunu unuttu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çöplük ve merkezde yiyecek arayan boz ayıların kış uykusunda olması gerekirken sokaklarda dolaşmaları ise görenleri şaşırttı.

"Bu aylarda ayılar kış uykusuna yatmış olurdu"

Ayıların kış uykusuna yatmadığını ifade eden vatandaşlar, "Normalde bu aylarda ayılar kış uykusuna yatmış olurdu. Maalesef kar yağışı olmadığından, havanın da sıcak olduğundan dolayı gerek ilçe merkezi olsun, gerek ilçe çöplüğü olsun halen burada beklemeye devam ediyorlar." dedi.

Kars'ta boz ayılar kış uykusunu unutup yiyecek turuna çıktı VİDEO



Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar

Sarıkamış ilçe çöplüğüne sürüler halinde gelen boz ayılar bir taraftan karınlarını doyuruyor, bir taraftan da sıcak havanın keyfini çıkarıyor.

İHA'nın aktarımına göre; onlarca sokak köpeğine aldırış etmeyen ayılar, karınlarını doyurduktan sonra geldikleri noktadan geri dönerek ormanların derinliklerinde kayboluyor.