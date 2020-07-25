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    Kars'ta boz ayıları kovalayan köpek

    Sarıkamış ilçesinde “Cesur” adı verilen köpek, kente inen boz ayıyı kovalayarak ormanlığa dönmesini sağladı.
    • AA
    • 25.07.2020 - 15:35
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    Kars'ta boz ayıları kovalayan köpek

    Kars’ın Sarıçam ilçesindeki ormana yakın İnönü Mahallesi'ne gece saatlerinde inen boz ayıyı, 6 yavru annesi köpeğin kovalayarak ormanlık alana kaçmasını sağladığı anlar kameraya yansıdı.

    Yavrularını koruma içgüdüsüyle ayıya saldıran köpek, cesur hareketiyle mahallelinin sevgisini kazandı.

    ADINA YAKIŞIR CESARET ÖRNEĞİ

    Mahalle sakinlerinden Türkü Doğa Demirci, köpeğin adına yakışır şekilde cesaret göstererek, ayıların mahalleye girmemesi için çaba sarf ettiğini söyledi.

    Kars'ta boz ayıları kovalayan köpek #1

    “HAVLIYOR VE GELMESİNE İZİN VERMİYOR”

    Son zamanlarda ayıların mahalleye çok sık gelmeye başladığını ifade eden Demirci, “Biz de ayıların geldiğini Cesur'dan anlıyoruz çünkü çok fazla havlıyor ve onların gelmesine izin vermiyor. Cesur'un 6 yavrusu var ve çok iyi bir köpek. Biz ellerimizle besleyip ihtiyaçlarını karşılıyoruz, o da bizi koruyor.” dedi.

    Kars'ta boz ayıları kovalayan köpek #2

    “O BİZİ KORUDUĞU İÇİN BİZ DE ONU BESLİYORUZ”

    Vatandaşlardan Emirali Bakışçı da son dönemlerde mahalleye birçok ayının geldiğini anlatarak, “Bahçelerimize, sokaklara, çöp konteynerlerinin yanına birçok boz ayı geliyor. Cesur, bizi her şekilde koruyup kolluyor. Cesur havladığı zaman ayıların geldiğini anlıyoruz, o bizi koruduğu için biz de onu kollayıp besliyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Kars'ta boz ayıları kovalayan köpek #3

    Kars'ta boz ayıları kovalayan köpek #4

    Kars'ta boz ayıları kovalayan köpek #5

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    Kars'ta boz ayıları kovalayan köpek #7

    Kars'ta boz ayıları kovalayan köpek #8

    Kars'ta boz ayıları kovalayan köpek #9

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