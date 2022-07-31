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    Kars'ta doğal yer çilekleri toplanmaya başladı

    Kars'ta 2 bin 700 rakımlı arazide yetişen yer çilekleri yöre halkı tarafından toplanıyor.
    • 31.07.2022 - 05:11
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    Kars'ta doğal yer çilekleri toplanmaya başladı

    Kars'ta vatandaşlar, ilçenin Cıbıltepe Kayak Merkezi ormanlık alanı ile Sulu ve Karanlık Dere bölgelerinde doğal yer çileği topluyor.

    Kışlık reçel ihtiyaçlarını karşılıyorlar

    Her yıl temmuz ayının sonlarına doğru toplanmaya başlanan, C vitamini deposu ve antioksidan özelliği olduğu bilinen yer çilekleri, yöre halkının kışlık reçel ihtiyacının bir kısmını da karşılıyor.

    Tatil için Sarıkamış'a gelen Aykut Karahan, yaklaşık 30 yıl sonra kayak merkezi bölgesinde muhteşem doğanın uyanışına şahit olduklarını söyledi.

    Kars ta doğal yer çilekleri toplanmaya başladı #1

    "Sağlık açısından birçok faydası olduğunu biliyoruz"

    Sarıkamış'ın ormanlık alan içinde olduğunu ve orman içinde farklı meyvelerle karşılaşıldığını belirten Karahan, "Biz de çilek toplamaya geldik. Çileklerin tadı gerçekten çok güzel ve doğanın kendi bağrında tamamen doğal yetişen ürünler. Sağlık açısından birçok faydası olduğunu biliyoruz. Çam kokusu arasında 25-30 yıl sonra bu mutluluğu yaşıyoruz." diye konuştu.

    Kars ta doğal yer çilekleri toplanmaya başladı #2

    "Dünyanın en güzel şeyini yapıyoruz"

    Hasan Cellat ise çileklere yoğun ilgi olduğunu bildirerek, "Dünyanın en güzel şeyini yapıyoruz. Ormanda hem huzur buluyoruz hem de o güzelim doğal çilekleri topluyoruz." dedi.

    Kars ta doğal yer çilekleri toplanmaya başladı #3


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