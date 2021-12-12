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Kars'ta dondurucu soğuklar hayatı felç etti

Kars'ta dondurucu soğuklar hayatı felç etti

Soğuk havaların yıkıcı etkisini gösterdiği Kars'ta, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu. Vatandaşlardan biri, "Ağaçlar, yollar buz tuttu. Biz de buzlanma oluşan yollarda güçlükle yürüyoruz" dedi.