Kars'ta dondurucu soğuklar hayatı felç etti
Soğuk havaların yıkıcı etkisini gösterdiği Kars'ta, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu. Vatandaşlardan biri, "Ağaçlar, yollar buz tuttu. Biz de buzlanma oluşan yollarda güçlükle yürüyoruz" dedi.
- AA
- 12.12.2021 - 05:49
- Güncelleme : 12.12.2021 - 06:45
Türkiye'nin doğu bölgesindeki soğuk havalar, Kars'ı da etkisi altına aldı.
Özelllikle yüksek yerlerde ciddi sıcaklık düşüşleri yaşanıyor.
AĞAÇLAR VE BİTKİLER KIRAĞI TUTTU
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.
Vatandaşların battaniye ve halı örterek araçlarını soğuklardan korumaya çalıştığı kentte, bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu.
"YOLLAR BUZ TUTTU"
Sarıkamış ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Keklik Deresi'nin bazı kısımları ise buz tuttu.
Vatandaşlardan Ümit Aygün, bölgede kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Ağaçlar, yollar buz tuttu. Biz de buzlanma oluşan yollarda güçlükle yürüyoruz." dedi.