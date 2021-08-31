Kars’ta elle balık tutmaya çalışan köylüler

Kuraklıktan dolayı dere çekilirken, köylüler balık tutmak için adeta dereye koştu. Dereye koşan köylülerin düşe kalka yapmaya çalıştıkları balık avı kameralara yansıdı.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Küçükboğaz köyünden geçen çay, aşırı sıcaklıktan dolayı çekildi. Çekilen derede balıklar göletlerde kaldı.

Balıkları gören köylüler, dereye akın etti.

Elbiseleriyle dereye giren köylüler, balıkları elleriyle yakalamak için yoğun çaba sarf etti.

Her defasında kaçmayı başaran balıklar, köylülere zor anlar yaşattı.

“ELİMİZLE TUTUYORUZ, ÇOK ZEVKLİ”

Düşe kalka ıslanarak balıkları tutmaya çalışan köylüler, başarılı olamadı.

Elle balık tuttuklarını ifade eden köy sakinleri, “Elimizle tutuyoruz. Çok zevkli, çok heyecanlı oluyor. Bunun zevki daha güzel, hem zevk alıyorsun, böyle balık tutmak çok güzel oluyor.” dediler.

Kars’ta köylülerin düşe kalka balık avı VİDEO

BALIKLARI TAŞLARININ ARASINA SIKIŞTIRARAK TUTTULAR

Balıkları tutmak için farklı alternatifler deneyen köylüler, son olarak balıkları taşlarının arasında toplu olarak sıkıştırmayı denedi.

Köylüler, zor da olsa balık yakalamayı başardı.