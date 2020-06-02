Kars'ta HDP'li belediyenin ihalesinde gerginlik

Belediye personeli ile arbede yaşayan dolmuşçular, "Kayyum kayyum", "Burası Türkiye Cumhuriyeti" şeklinde sloganlar attı.

Kars’ta HDP’li belediye tarafından ikinci kez ihaleye çıkarılan "toplu taşıma hattı ihalesi"nde gerginlik yaşandı.

Kars Belediye Başkanlığı tarafından kent merkezindeki 78 aracın hat işletim hakkı ihalesinin 13 Mart 2020 tarihinde iptal edilmesinin ardından ihale bugün yeniden yapılmak istendi.

İki gündür Cumhuriyet Meydanı'nda seslerini duyurmak için protesto düzenleyen dolmuş esnafı, ihale saatine kısa süre kala belediye hizmet binası önünde bir araya geldi.

İhaleye katılmak için binaya giren dolmuşçular ile belediye personeli arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginliğe polis müdahale etti.

DOLMUŞÇULARDAN KAYYUM SLOGANI

Kars Belediyesi önüne çok sayıda polis sevk edilirken, polis dolmuşçuları belediyeden güçlükle uzaklaştırdı.

Belediye önünde toplanan dolmuşçular, "Kayyum kayyum", "Başkan dışarı", "Hakkımızı istiyoruz", "Burası Türkiye Cumhuriyeti" şeklinde sloganlar attı.

Dolmuşçuları sakinleştiren polis, dolmuşçuları belediye binasından uzaklaştırdı. Çevik Kuvvet polisleri dolmuşçuların önüne set çekerek belediye binasına yaklaşmalarını izin vermedi.

BELEDİYE ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Daha sonra dolmuşçular bölgeden ayrıldı. Kars Belediye Başkanlığı önünde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan Kars Belediye Başkanlığı’nca yapılan dolmuş hattı ihalesi ise yaşanan gerginlik ve katılımcı olmadığından dolayı iptal edildi. Dolmuşçular, Cumhuriyet Meydanı’nda beklemeye devam etti.