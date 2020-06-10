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    Kars’ta kamyon köprüden uçtu: 1 yaralı

    Iğdır'dan Ardahan’daki yaylalara hayvan taşıyan kamyon, geri dönüş yolunda köprüden uçtu. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 10.06.2020 - 21:49
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    Kars’ta kamyon köprüden uçtu: 1 yaralı

     

    Kars-Ardahan karayolunda otogar yakınlarında Iğdır’dan Ardahan’daki yaylaya hayvan taşıyan Şevket Bedir yönetimindeki kamyon, Kars Otogarı yakınlarında kontrolden çıktı.

    İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

    Bedir'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, demir korkulukları kırarak yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden uçtu.

    Ters dönen araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye görevlilerinin çalışması sonucu sürücü Şevket Bedir, bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

    Kars’ta kamyon köprüden uçtu: 1 yaralı -1

    Kars’ta kamyon köprüden uçtu: 1 yaralı -2

    Kars’ta kamyon köprüden uçtu: 1 yaralı -3

    Kars’ta kamyon köprüden uçtu: 1 yaralı -4

    Kars’ta kamyon köprüden uçtu: 1 yaralı -5

    Kars’ta kamyon köprüden uçtu: 1 yaralı -6

    Kars’ta kamyon köprüden uçtu: 1 yaralı -7

    Kars’ta kamyon köprüden uçtu: 1 yaralı -8

    Kars’ta kamyon köprüden uçtu: 1 yaralı -9

    Kars’ta kamyon köprüden uçtu: 1 yaralı -10

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