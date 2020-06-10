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- Kars’ta kamyon köprüden uçtu: 1 yaralı
Kars’ta kamyon köprüden uçtu: 1 yaralı
Iğdır'dan Ardahan’daki yaylalara hayvan taşıyan kamyon, geri dönüş yolunda köprüden uçtu. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 10.06.2020 - 21:49
Kars-Ardahan karayolunda otogar yakınlarında Iğdır’dan Ardahan’daki yaylaya hayvan taşıyan Şevket Bedir yönetimindeki kamyon, Kars Otogarı yakınlarında kontrolden çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Bedir'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, demir korkulukları kırarak yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden uçtu.
Ters dönen araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye görevlilerinin çalışması sonucu sürücü Şevket Bedir, bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.