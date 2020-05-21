Kars'ta karantinaya alındığı hastanede intihara kalkıştı

Kan testi için götürdüğü annesiyle birlikte hastanede korona şüphesiyle karantinaya alınan adam, bunalıma girip hastanenin çatısına çıktı.

Kars'ta yaşayan 53 yaşındaki Hakan Yaşar G., 83 yaşındaki astım hastası annesi Kamer G.'yi, kan testi için Harakani Hastanesi’ne götürdü.

Burada yapılan muayenesinin ardından Kamer G., koronavirüs şüphesiyle pandemi servisine alındı.

Oğlu Hakan Yaşar G. de aynı odada karantinaya alındı.

HASTANENİN ÇATISINA ÇIKTI

Ailesi de evde karantinaya alınan Hakan Yaşar G., hastanede bunalıma girip çatıya çıkarak intihara kalkıştı.

Hastane görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİSİN İKNASI SONUCU ÇATIDAN İNDİ

Hastanenin güvenlik görevlileri ve polis ekipleri, Hakan Yaşar G.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Sivil polislerin ikna çabaları sonuç verdi, Hakan Yaşar G. eyleminden vazgeçti.

Hastane polis noktasında ifadesi alınan Hakan Yaşar G., hastane yönetimiyle görüştürüldükten sonra, refakatçi olarak kalması için yeniden annesinin yanına götürüldü.

"KİMSEYE DERDİMİ ANLATAMADIM"

Bunalıma girip bu yola başvurduğunu belirten Hakan Yaşar G., "Pazartesi günü gece saatlerinde tahliller çıktıktan sonra hastaneye gittik. Koronavirüs şüphesi olduğu söylenerek akciğer filmi çektiler. 83 yaşındaki annemi pandemi odasına aldılar. Ben de otomatikman annemle kaldım. Dışarı çıkamıyorum derdimi anlatacak kimse bulamıyorum. Eşim ile birlikte 2 çocuğum evde kaldı. Evi de karantinaya aldılar. Annemin ilk testi negatif çıktı, ikinci testinin yapılması gerekiyormuş. Bu nedenden dolayı annemi bana vermediler. Odadan da çıkamadığım için kimseye derdimi anlatamadım. Çareyi çatıya çıkmakta buldum. Ben annemi eve götürmek istiyordum." ifadelerini kullandı.