Kars'ta karla mücadele Tuygun köyünde 2 bin 600 rakımlı yaylanın kar nedeniyle kapalı olan yolu, ekiplerin 2 günlük çalışmasıyla açıldı.

DHA

Haziran ayı sel ve dolu yağışlarıyla geçiyor derken, Kars karla mücadele ediyor…

İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek rakımlı yaylalarda başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, en son Selim ilçesine bağlı Tuygun köyünün 2 bin 600 rakımlı yaylasının yolunu açtı.

Kar kalınlığı 3 metreye ulaştı

Yer yer kalınlığı 3 metreye ulaşan karı 2 günde temizleyen ekipler, köylülerin yaşamını kolaylaştırmış oldu.

İl Özel İdaresi Ekip Şefi Sezai Yurdalan, her yıl aynı tarihte yüksek rakımlı yaylalarda çalışma yaptıklarını belirterek, amaçlarının köylülerin yaylalarına rahatlıkla ulaşmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Hava sıcaklığı 10 derecenin altına düştü

Bu arada son yılların en yağışlı haziran ayını yaşayan Kars'ta havalar da bir türlü ısınmadı.

Hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü kent merkezinde dışarıda oturmak zorlaştı.

Sıcağa hasret kalan vatandaşlar, akşam saatlerinde kışlık kabanlarıyla dışarı çıkabiliyor.

Evden çıkan yok

Yağmur ve soğuk hava sebebiyle bölge halkı, evlerinde vakit geçirmek zorunda kalıyor.

Bazı kafelerde ise ateş yakılarak, müşterilerin ısınması sağlanıyor.

Varil başında ısınan Ayhan Demiral, haziran ayında yağışlar sebebiyle havaların ısınmadığını söyledi.