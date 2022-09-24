Kars’ta düzenlenen Peynir Festivali'nde 'kaşar yuvarlama yarışması' yapıldı. Yarışmaya katılan bazı kişiler, kaşar yuvarlarken düştü. Festivalde yağmur altında halay da çekildi.

Kars Valiliği, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Kars Peynir Festivali'nde 'kaşar yuvarlama yarışması' yapıldı.

Kars Kalesi eteklerinde yapılan yarışmada kadınlar ve erkekler, ayrı ayrı mücadele etti.

Kaşar yuvarlarken düştüler

4 kadın ve 4 erkek yarışmacı, yaklaşık 10 kilogramlık kaşarı 100 metre parkurda en önde tamamlamaya çalıştı.

Bazı yarışmacılar kaşar yuvarlarken düştü, bazıları da etabı zorlukla tamamladı.

Birinciler Eskişehir ve Kayseri'den

Yarışma sonunda kadınlarda Eskişehirli Hatice Olcay ile Kayserili Mustafa Narin, 1'inci oldu.

Yarışmacılara 2 kiloluk kaşar peyniri hediye edildi.

Yağışlı hava durduramadı

DHA’nın haberine göre festival sırasında hava yağmurluydu.

Ancak katılımcılar yağışa aldırış etmedi ve halaylar çekti.

Kars'ta 'kaşar yuvarlama yarışması' yapıldı VİDEO