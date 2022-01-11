Kars'ta köpek dövüştüren 3 kişi gözaltına alındı

Kars'ta dövüştürdükleri köpeklerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. İki köpek ise hayvan barınağına teslim edildi.

Kars'ta, dövüştürülen iki köpeğin o anlara ait fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması tepkiye neden oldu.

Vali Türker Öksüz, tepki çeken paylaşım üzerine kolluk birimlerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik talimat verdi.

KÖPEKLERİ DÖVÜŞTÜREN 3 KİŞİ YAKALANDI

Jandarma, olayla ilgili çalışma başlatarak merkez Yalınkaya köyünde köpek dövüştürdükleri tespit edilen 3 kişiyi yakaladı.

KÖPEKLER BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

Dövüştürülen iki köpek ise bakım ve tedavilerinin yapılması için hayvan barınağına teslim edildi.

Şüpheliler hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma kanunu kapsamında 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya idari para cezası ile cezalandırılması için işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 Ocak 2022 tarihinde saat 00.00 sıralarında bir sosyal medya üzerinden 'Köpek Dövüştürülmesi' olayı ile ilgili olarak Valiliğimize yapılan ihbar üzerine konunun incelenmesi ve gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması için Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz tarafından ilgili birimlerimize talimat verilmiştir. İl Jandarma Komutanlığımız tarafından Kars merkez Yalınkaya Köyü'nde, 11 Ocak 2022 Salı günü yapılan araştırma neticesinde; köpek dövüştürdüğü tespit edilen 3 şahıs yakalanmış olup dövüştürülen köpekler ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından alınarak bakım ve tedavileri yapılmak üzere Kars Belediyesi hayvan barınağına teslim edilmiştir. Köpek dövüştürdüğü tespit edilen 3 şahısla ilgili adli ve idari tahkikata başlanmıştır."









