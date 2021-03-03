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    Kars'ta magandalar, köy tabelasını hedef tahtası yaptı

    Magandaların hedef tahtası haline gelen tabela, kimliği belirsiz kişiler tarafından delik deşik edildi.
    • DHA
    • 03.03.2021 - 17:56
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    Kars'ta magandalar, köy tabelasını hedef tahtası yaptı

     

    Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kıraç, Karakale ve Hasançavuş köylerini gösteren tabela, magandalar tarafından parçalandı.

    Magandaların, tabelayı onlarca kurşunla delik deşik edildiği görüldü.

    KÖYLÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

    Köy isimlerinin tamamen kurşun delikleriyle kaybolduğu tabelayı görenler de silahla ateş açanlara tepki gösteriyor.

    Bölge halkı, tabelaları bu hale getirenlerin tespit edilip, yakalanmasını istiyor.

    Kars ta magandalar, köy tabelasını hedef tahtası yaptı #1

    Kars ta magandalar, köy tabelasını hedef tahtası yaptı #2

    Kars ta magandalar, köy tabelasını hedef tahtası yaptı #3

    Kars ta magandalar, köy tabelasını hedef tahtası yaptı #4

    Kars ta magandalar, köy tabelasını hedef tahtası yaptı #5

    Kars ta magandalar, köy tabelasını hedef tahtası yaptı #6

    Kars ta magandalar, köy tabelasını hedef tahtası yaptı #7

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