Kars'ta magandalar, köy tabelasını hedef tahtası yaptı
Magandaların hedef tahtası haline gelen tabela, kimliği belirsiz kişiler tarafından delik deşik edildi.
- DHA
- 03.03.2021 - 17:56
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kıraç, Karakale ve Hasançavuş köylerini gösteren tabela, magandalar tarafından parçalandı.
Magandaların, tabelayı onlarca kurşunla delik deşik edildiği görüldü.
KÖYLÜLER TEPKİ GÖSTERDİ
Köy isimlerinin tamamen kurşun delikleriyle kaybolduğu tabelayı görenler de silahla ateş açanlara tepki gösteriyor.
Bölge halkı, tabelaları bu hale getirenlerin tespit edilip, yakalanmasını istiyor.