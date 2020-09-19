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    Kars'ta odun toplamak için ormana gitti, ayı saldırısına uğradı

    Saldırı sonucu vücudunda kırıklar ve derin yaralar oluşan 70 yaşındaki Abdullah Özden, ayının bir anda karşısına çıktığını söyleyerek saldırı anını anlattı.
    • AA
    • 19.09.2020 - 14:39
    • Güncelleme : 19.09.2020 - 14:39
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    Kars'ta odun toplamak için ormana gitti, ayı saldırısına uğradı

    Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Abdullah Özden, yakacak odun ve kozalak toplamak için gittiği ormanlık alanda ayı saldırısına uğradı.

    ÇEVREDEKİLER KURTARDI

    Özden'in bağırması üzerine bölgede odun toplayan kişiler yardıma koşarak ayıyı bölgeden uzaklaştırdı.

    Kars'ta odun toplamak için ormana gitti, ayı saldırısına uğradı

    HASTANELİK OLDU

    Yaralanan Özden, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda kırıklar ve pençe darbeleriyle derin yaralar oluştuğu belirlenen Özden, tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Kars ta odun toplamak için ormana gitti, ayı saldırısına uğradı #1

    "YERE YATIRIP YİYECEKTİ"

    Evinde istirahat eden Özden, "Birden ağacın dibinden ayı çıktı ve bana vurmaya başladı. Yere düştüm ve bağırmamla çevrede kesim yapanlar yardıma koştu. Onları gören ayı bölgeden uzaklaştı. Kesimciler etraftaki köpek ve kediler olmasaydı beni yere yatırır yerdi. Sonra hastanede tedavi edildim, şimdi evde yatıyorum." dedi.

    Kars ta odun toplamak için ormana gitti, ayı saldırısına uğradı #2

    "HER YERDEN AYI ÇIKABİLİR"

    Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç da son zamanlarda ayı sayısının arttığını belirtti. İlçenin her tarafında ayı ile karşılaşılabileceğini söyleyen Kılıç, yetkililerin çözüm bulmalarını istedi.

    Kars ta odun toplamak için ormana gitti, ayı saldırısına uğradı #3

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