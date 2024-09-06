Kars'ta sağanak yağış! Yollar göle döndü Kars'ta öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, kentte hayatı olumsuz etkiledi..

İHA

Kars'ta şiddetli sağanak..

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan yağış, özellikle şehir merkezindeki ana yolları ve ara caddeleri su altında bıraktı.

Trafik akışında aksamalara neden olan yağmur, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

BODRUM VE BAZI EVLERE SU DOLDU

Kars'ta özellikle sağanak yağmurdan en çok etkilenen İnönü Caddesi'nde iş yerlerinin bodrumlarına ve bazı evlere su doldu.

Kentte yağışlı havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)