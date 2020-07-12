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    Kars'ta şehre inen ayılar çöpte yiyecek aradı

    Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda yiyecek bulmakta zorlanan bozayılar, yerleşim yerlerine inerek çöp konteynerlerinden besleniyor.
    • AA
    • 12.07.2020 - 20:26
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    Kars'ta şehre inen ayılar çöpte yiyecek aradı

    Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki İnönü Mahallesi'ne inen 2 yavru bozayı sokaklarda gezdikten sonra çöp konteynerinde yiyecek aradı.

    Yavru ayılar konteynerlerdeki yiyecek atıklarıyla karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana döndü.

    Kars'ta şehre inen ayılar çöpte yiyecek aradı #1

    DİREKLERE TIRMANDILAR

    Aynı mahallede başka bir bozayı da bir evin bahçe duvarlarının üzerinde dolaştıktan sonra çöp konteynerindekilerle karnını doyurup uzaklaştı.

    Sokaklarda gezen ayıları balkondan izleyen vatandaşlar, ayıların mahalleye inmemesi için yetkililerden yardım isterken ayılara sokakta yakalanan vatandaşlar ise direklere tırmanarak kaçtı.

    Kars'ta şehre inen ayılar çöpte yiyecek aradı #2

    Kars'ta şehre inen ayılar çöpte yiyecek aradı #3

    Kars'ta şehre inen ayılar çöpte yiyecek aradı #4

    Kars'ta şehre inen ayılar çöpte yiyecek aradı #5

    Kars'ta şehre inen ayılar çöpte yiyecek aradı #6

    Kars'ta şehre inen ayılar çöpte yiyecek aradı #7

    Kars'ta şehre inen ayılar çöpte yiyecek aradı #8

    Kars'ta şehre inen ayılar çöpte yiyecek aradı #9

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