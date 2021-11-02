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Kars'ta sis havaya hakim oldu

Kars'ta sis havaya hakim oldu

Kars'ta akşam saatlerinde meydana gelen sis hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşların görüş açısına engel oldu. Kentte etkili olan sis ayrıca bazı yerlerde trafiği durma noktasına da getirdi.