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    Kars'ta sis havaya hakim oldu

    Kars'ta akşam saatlerinde meydana gelen sis hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşların görüş açısına engel oldu. Kentte etkili olan sis ayrıca bazı yerlerde trafiği durma noktasına da getirdi.
    • İHA
    • 02.11.2021 - 01:01
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    Kars'ta sis havaya hakim oldu

    Kars’ta akşam saatlerinde meydana gelen sis etrafı kapladı ve hayatı olumsuz etkiledi.

    Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte kale ve kilise sisten dolayı adeta kaybolurken, vatandaşlar sisli havada tarihi bölgede geziye çıktı.

    BAZI YERLERDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

    Kentte etkili olan sis, bazı yerlerde trafiği durma noktasına getirdi. Görüş mesafesinin düşmesi zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı.

    Kent dışına çıkan sürücüler ise trafik ekiplerince dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

    Kars'ta sis havaya hakim oldu VİDEO

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