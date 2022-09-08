Kars'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sarıkamış’ta kargo aracı at arabasına çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kars'ta Sarıkamış Karayolları Şefliği Binası yakınlarında at arabasıyla seyir halindeki F.S.’ye, N.K.’nın yönetimindeki 36 SE 684 plakalı kargo aracı arkadan çarptı.

1 kişi ağır yaralandı

Kazada at arabasını kullanan F.S. ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. F.S. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.





Yol trafiğe açıldı

İHA'nın haberine göre, Kars’ta tedavi altına alınan F.S’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kargo aracı ve kullanılamaz hale gelen at arabasının karıştığı kazadan ötürü bir süre trafiğe kapanan yol ise aracın ve at arabasının kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.



