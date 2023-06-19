Kars’ta trafik kazası: 4 yaralı Kars’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralanırken, kazaya karışan araçlardan birinin kopan tekeri metrelere uzağa fırladı.

İHA

Kars'ta İstasyon Mahallesi Ünal Özgödek Caddesi’nde, seyir halindeki 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle aracın tekeri koptu

Trafik ekipleri bir süre caddeyi trafiğe kapatırken, olay yerine gelen çekiciler kazaya karışan otomobilleri olay yerinden kaldırdı.

Araçlardan birinin arka tekerinin kopması kazanın şiddetini gözler önüne sererken, tekeri kopan otomobil elektrik direğine çarparak durdu. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.