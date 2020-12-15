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Kars’ta verici takılan bozayı, 141 gündür göç ediyor

Kars’ta verici takılan bozayı, 141 gündür göç ediyor

‘Arkadaş’ isimli bozayı, yiyecek bulabilmek ve üremek için Karadeniz'e göç etti. 141 günde bin 33 kilometre yol kat eden bozayının halen Karadeniz'de olduğu ve kış uykusuna yatmadığı belirlendi.