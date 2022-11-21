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    Kartal Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü

    Anadolu Yakası'nın en büyük ormanlık alanlarından birisi olan Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
    • 21.11.2022 - 02:24
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    Kartal Aydos Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü

    İstanbul'un en büyük ormanlarından olan Aydos Ormanı'nın Kartal ilçesi sınırlarında yer alan kısmı gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlere teslim oldu.

    Yangının fark edilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken polis ekipleri orman giriş ve çıkışını sivil araçlara kapattı.

    Yangın söndürüldü

    Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de hızla sevk edildiği yangın bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

    Kartal Aydos Ormanı nda çıkan yangın söndürüldü #1

    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

    İHA'nın haberine göre, İstanbul'un birçok noktasından da görülen alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Kartal Aydos Ormanı nda çıkan yangın söndürüldü #2


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