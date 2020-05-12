Koronavirüs kapsamında alınan karar doğrultusunda yasak olmasına rağmen vatandaşlar, sahilde piknik ve yürüyüş yapmaya devam ediyor.

İstanbul'un Kartal ilçesinde, havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar yasak olmasına rağmen sahillere akın etti.

MASKE VE SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Kartal Sahili'ne gelerek yürüyüş ve piknik yapan vatandaşların bazılarının maske taktığı görülürken bazıları ise maskesiz olarak yürüyüş yaptı.

Sahilin yoğunluğundan istifade eden seyyar satıcılar da vatandaşlara satış yaptı.

Kartal Sahili'ne gelen vatandaşlar, yasağa rağmen piknik yaptı ViDEO

"EVDE BULAŞMA RİSKİ DAHA YÜKSEK"

Sahilde yürüyen Şahin Dinç, "Evlerde bunaldık artık. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok, nefes almaya çıktık" dedi.

'Koronavirüsten korkmuyor musunuz' sorusuna ise "Artık onları geçtik diye düşünüyorum. Evde bulaşma riski bence daha yüksek, dışarıda temiz hava var. Evde ailenize bulaştırmaktan korkuyorsunuz" şeklinde cevap verdi.

"CEPTE PARA YOK"

Dinç, sahile çıkmanın yasak olduğu para cezasına tabii olduğu hatırlatılınca da, "Biliyorum ama yapacak hiçbir şey yok. Zaten cepte de para yok" diye konuştu.

"BU DA BİZİM EKMEK PARAMIZ"

Sahilde çay sattığını belirten bir seyyar satıcı ise "İnsanlar zor durumda mecbur ihtiyaçları var. İş yok, güç yok, benim yaptığımı da bir nevi hizmet olarak görelim. Bu da bizim ekmek paramız. Evliyim, çoluğum çoçuğum var benim. Devletten hiçbir yardım alamıyorum. Cezaevinden yeni çıktım. Bir şekilde kendimi geçindirmeye mecburum" ifadelerini kullandı.