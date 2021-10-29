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    Kartal'da 2 araç aynı anda takla attı

    İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen ilginç kazada aynı yönde seyir halinde olan iki otomobil takla attı. Kaza sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
    • İHA
    • 29.10.2021 - 18:19
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 19:12
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    Kartal'da 2 araç aynı anda takla attı

    Saat 17.00 sıralarında Kartal TEM bağlantı yolunda meydana gelen olayda, D-100 Kartal istikametinde seyir halinde olan Ford Focus marka 06 CAH 645 plakalı otomobil ile Skoda marka 34 DYL 942 plakalı otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

    BİR SÜRÜCÜ YARALANDI

    Kazada bir sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

    Ardından yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

    Kartal'da 2 araç aynı anda takla attı VİDEO

    Kartal da 2 araç aynı anda takla attı #1

    Kartal da 2 araç aynı anda takla attı #2

    Kartal da 2 araç aynı anda takla attı #3

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