Kartal'da 2 PKK'lı tutuklandı

Kartal'da boş arazide "Apo" yazılı düzeneğin ve havai fişeklerin patlatılması olayına ilişkin 2 PKK sempatizanı tutuklandı.

İstanbul'un Kartal ilçesi Yalı Mahallesi'nde bulunan boş arazide "Apo" yazılı düzeneğin ve havai fişeklerin 3 Nisan'da patlatılması olayı ile ilgili T.K. isimli şüpheli yakalandı.

Şüpheli T.K. eylemi beraber gerçekleştirdiklerini beyan ettiği diğer şüpheli B.A. da 4 Nisan'da yakalandı.

PKK ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.





