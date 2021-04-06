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    Kartal'da 2 PKK'lı tutuklandı

    Kartal'da boş arazide "Apo" yazılı düzeneğin ve havai fişeklerin patlatılması olayına ilişkin 2 PKK sempatizanı tutuklandı.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 16:59
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    Kartal'da 2 PKK'lı tutuklandı

    İstanbul'un Kartal ilçesi Yalı Mahallesi'nde bulunan boş arazide "Apo" yazılı düzeneğin ve havai fişeklerin 3 Nisan'da patlatılması olayı ile ilgili T.K. isimli şüpheli yakalandı.

    Şüpheli T.K. eylemi beraber gerçekleştirdiklerini beyan ettiği diğer şüpheli B.A. da 4 Nisan'da yakalandı.

    PKK ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDILAR

    Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kartal da 2 PKK lı tutuklandı #1

    Kartal da 2 PKK lı tutuklandı #2

    Kartal da 2 PKK lı tutuklandı #3

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