Kartal'da bir gemi, halatının kopması sonucu başka bir gemiye çarptı

Kartal'da bir gemi, halatının kopması sonucu başka bir gemiye çarptı

Kartal açıklarında demirleyen bir gemi lodosun etkisiyle halatının kopmasının ardından başka bir gemiye çarptı.

Kartal açıklarında demirli bulunan Hasan Şişik adlı Ro Ro gemisi halatının kopması sonucu sürüklendi. Sürüklenen gemi, kıyıdaki bir gemiye yaslandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma-2 römorkörü ile Kıyem-3 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Olay drone ile havadan görüntülendi.

Kartal'da bir gemi, halatının kopması sonucu başka bir gemiye çarptı-Video