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    Kartal'da bir gemi, halatının kopması sonucu başka bir gemiye çarptı

    Kartal açıklarında demirleyen bir gemi lodosun etkisiyle halatının kopmasının ardından başka bir gemiye çarptı.
    • İHA
    • 17.06.2021 - 01:21
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    Kartal'da bir gemi, halatının kopması sonucu başka bir gemiye çarptı

    Kartal açıklarında demirli bulunan Hasan Şişik adlı Ro Ro gemisi halatının kopması sonucu sürüklendi. Sürüklenen gemi, kıyıdaki bir gemiye yaslandı.

    EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

    Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma-2 römorkörü ile Kıyem-3 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Olay drone ile havadan görüntülendi.

    Kartal'da bir gemi, halatının kopması sonucu başka bir gemiye çarptı-Video

    Kartal da bir gemi, halatının kopması sonucu başka bir gemiye çarptı #1

    Kartal da bir gemi, halatının kopması sonucu başka bir gemiye çarptı #2

    Kartal da bir gemi, halatının kopması sonucu başka bir gemiye çarptı #3

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