Kartal'da iki sarhoş sevgili kavga etti

Kartal'da iki sarhoş sevgili kavga etti

Kartal Atalar sahilinde iki sarhoş sevgilinin kavga ettiği anlar amatör kameraya yansıdı.

Kartal'da Atalar sahilinde sarhoş oldukları belirtilen iki sevgili ansızın yol ortasında kavgaya tutuştu.

Kadının imdat seslerine gelen çevre sakinleri olayı anlamaya çalıştı.

Sarhoş olduklarını söyledi

Şahıs kız arkadaşının ve kendisinin sarhoş olduklarını söyledi. Bunun üzerine kısa süreli bir arbede yaşandı.

Yolun ortasında arabalara karşı yürüyen kadın tekrar geri gelerek sevgilisinin üzerine yürümeye başladı ve, "Telefonumu aldı, cüzdanımı aldı herşeyim onda" ifadelerini kullandı.

Kartal'da iki sarhoş sevgili kavga etti - Video

"Bırakın bana vursun"

İki sevgili arasında yaşanan kavgada adamın yüzü gözü kan içerisinde kalırken ikiliyi ayırmak hiçte kolay olmadı. Kadından dayak yiyen şahıs ise ayırmak isteyen vatandaşlara, "Bırakın bana vursun, bana zarar versin" dedi.

İkili arasında yaşanan kavga amatör bir kameraya yansıdı.