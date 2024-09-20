İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen otomobil, 2 araca çarptı: 3 yaralı

DHA
İstanbul'un Kartal ilçesinde saat 00.15 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'nda, 34 AAZ 564 plakalı otomobil Şehit Tamer Kılıç Sokak üzerinden Turgut Özal Bulvarı’na bağlanacağı sırada, kırmızı ışıkta geçen 41 TC 882 plakalı otomobille çarpıştı.
YARALI 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, refüje çıkarak yolun karşısında ışıkta bekleyen 28 YA 768 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazanın ardından, kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği durdurup güvenlik önlemi aldı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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