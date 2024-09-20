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İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen otomobil, 2 araca çarptı: 3 yaralı

İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen otomobil, 2 araca çarptı: 3 yaralı Kartal’da kırmızı ışıkta geçen otomobil, 2 araca çarptı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.