Kartal'da köpeği ezerek öldüren sürücü hakkında adli işlem yapıldı

İHA
İstanbul'da yaşanılan feci olay, hayvanseverleri ayağa kaldırdı..
Kartal’da Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin otoparkında 7 Haziran Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında yaşanan olayda, sitede ikamet eden Nihat D. isimli kişi otomobiliyle otoparktan çıktığı esnada yerde yatan ve site sakinlerinin baktığı 'Dursun' isimli köpeği ezdi.
Köpek öldü
Araç altında kalan köpek telef olurken, sürücü Nihat D. gözaltına alındı.
Adli işlem yapıldı
Gözaltına alınan Nihat D. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet çerçevesinde adli işlem başlatıldı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı.