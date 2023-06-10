Kartal'da köpeği ezerek öldüren sürücü hakkında adli işlem yapıldı İstanbul Kartal'da site otoparkından çıkan sürücü, yerde yatan köpeği otomobili ile ezerek telef etti. Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem yapıldı.

İHA

İstanbul'da yaşanılan feci olay, hayvanseverleri ayağa kaldırdı..

Kartal’da Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin otoparkında 7 Haziran Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında yaşanan olayda, sitede ikamet eden Nihat D. isimli kişi otomobiliyle otoparktan çıktığı esnada yerde yatan ve site sakinlerinin baktığı 'Dursun' isimli köpeği ezdi.

Köpek öldü

Araç altında kalan köpek telef olurken, sürücü Nihat D. gözaltına alındı.

Adli işlem yapıldı

Gözaltına alınan Nihat D. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet çerçevesinde adli işlem başlatıldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı.