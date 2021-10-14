Kartal'da otobüsten inmeyen koronavirüs hastası kadını polis indirdi
- DHA
- 14.10.2021 - 00:05
Kocaeli ile İstanbul arasında sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 200 nolu belediye otobüsünün Kartal’daki peronunda, araca binen ve ismi öğrenilemeyen bir kadının ulaşım kartını okutmasının ardından HES kodunda koronavirüs hastası olduğu uyarısı çıktı.
ŞOFÖRÜN UYARISINA RAĞMEN ARAÇTAN İNMEDİ
Şoförün uyarısına rağmen kadının araçtan inmemesi üzerine, sürücü durumu açıklayarak araçtaki diğer yolcuları indirdi ve polise haber verdi. Perona gelen polis ekipleri, önce kadının ulaşım kartını tekrar okutmasını istedi.
POLİSLER İNDİRDİ
Otobüsteki cihazın yeniden uyarı vermesi üzerine kontrolde bulunan ekipler, kadının son 3 gündür koronavirüs hastası olduğunu belirledi. Otobüsten indirilen kadın hakkında karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yapıldı.
YOLCULAR BAŞKA OTOBÜSE NAKLEDİLDİ
Peronda bekleyen yolcular ise başka bir otobüsle Kocaeli’ye getirilirken, koronavirüs hastasının bindiği araç dezenfekte edildi.