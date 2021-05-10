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    Kartal’da ucuz tatlı kuyruğu

    Yeni açılan ve indirimli fiyatla satış yapan baklavacının önünde uzun kuyruklar oluştu. Onlarca kişi ucuz baklavayı görünce koronavirüsü unutup, dükkan önünde sıraya girerek bekledi.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 11:05
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    Kartal’da ucuz tatlı kuyruğu

    İstanbul’un Kartal ilçesinde yeni açılan bir tatlıcı dükkanında, açılışa özel olarak ürünler indirimli fiyattan satıldı.

    İndirimleri gören vatandaşlar da koronavirüsü unutup, dükkan önünde sıraya girdi.

    Onlarca kişi ucuza tatlı alabilmek için kuyruklar oluşturup dakikalarca bekledi.

    KUYRUK GÜN BOYU DEVAM ETTİ

    İş yeri görevlileri ara ara vatandaşlara sosyal mesafe uyarılarında bulunurken, dükkan önünde oluşan kuyruk neredeyse gün boyu devam etti.

    Sırada bekleyen bir vatandaş, “Şu an kararsızım ama bakacağız yani. Baklava alabiliriz. Ramazan dolayısıyla.” dedi.

    Sırada bekleyen bir genç ise “Baklava ile pasta almaya geldik. Daha yeni girdik. Beş dakika, on dakika falan oldu.” diye konuştu.

    Kartal’da ucuz tatlı kuyruğu #1

    Kartal’da ucuz tatlı kuyruğu #2

    Kartal’da ucuz tatlı kuyruğu #3

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