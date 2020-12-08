Kartalkaya beyaza büründü
Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlar, yağışla birlikte kısa sürede bembeyaz oldu.
- DHA
- 08.12.2020 - 14:42
- Güncelleme : 08.12.2020 - 14:49
Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nın 1850- 2 bin 200 metre rakımında bulunan Kartalkaya kayak merkezine, dün gece saatlerinde kar yağmaya başladı.
Bir süre etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde durdu.
KAR KALINLIĞI 5 CM OLDU
Kar yağış nedeniyle kayak merkezindeki yeşil alan ve çatılarda kar örtüsü oluştu. Kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı.
Kartalkaya'da kayak sezonunun 14 Aralık'ta açılması bekleniyor.