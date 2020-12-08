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    Kartalkaya beyaza büründü

    Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlar, yağışla birlikte kısa sürede bembeyaz oldu.
    • DHA
    • 08.12.2020 - 14:42
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 14:49
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    Kartalkaya beyaza büründü

    Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nın 1850- 2 bin 200 metre rakımında bulunan Kartalkaya kayak merkezine, dün gece saatlerinde kar yağmaya başladı.

    Bir süre etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde durdu.

    KAR KALINLIĞI 5 CM OLDU

    Kar yağış nedeniyle kayak merkezindeki yeşil alan ve çatılarda kar örtüsü oluştu. Kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı.

    Kartalkaya'da kayak sezonunun 14 Aralık'ta açılması bekleniyor.

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    Kartalkaya beyaza büründü #2

    Kartalkaya beyaza büründü #3

    Kartalkaya beyaza büründü #4

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