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    Kartonpiyer boşluğundan 2 yılan çıkarıldı

    Düzce'de klima borusunun geçtiği delikten içeri girerek kartonpiyerin boşluğuna gizlenen 1,5 metre uzunluğundaki 2 yılan, itfaiye tarafından çıkarılıp doğaya salındı.
    • DHA
    • 09.06.2020 - 00:08
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    Kartonpiyer boşluğundan 2 yılan çıkarıldı

     

    Düzce’nin Çilimli ilçesi Yukarı Karaköy Köyü Merkez Mahallesi'nde bir fabrikanın lojmanı olarak kullanılan evin klima motorunun geçtiği delikten içeri yılanlar girdi. Yılanları fark edenler itfaiyeye haber verdi. Çilimli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi yılanları çıkarmak için çalışma başlattı.

    KARTONPİYERİ KESİP YILANLARI ÇIKARDILAR

    Kartonpiyerin boşluğuna giren yılanları çıkarmak için kartonpiyerin bir kısmı kesildi. 1,5 metre uzunluğundaki yılan çıkarılarak torbaya konuldu. Ardından kartonpiyerin içinde gizlenen diğer yılan çıkarıldı. Yılanlar daha sonra doğaya salındı.

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