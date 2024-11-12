İHA

Uzmanlar, her yıl kasım ayında alışveriş siteleri tarafından düzenlenen indirimlerde vatandaşların mağdur olmamak için bilinçli olmalarını istedi.

Çok fazla dolandırıcılık yönteminin olduğunun altını çizen uzmanlar, bazen bir mesajla bazen popüler sitenin kopyası ile dolandırıcıların vatandaşları ağlarına düşürdüğünü ifade etti.

"BİLGİLERİ ELE GEÇİRİYORLAR"

KTO Karatay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ali Osman Çıbıkdiken, indirimlerin vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ile karşılandığını belirterek, “Kasım ayı indirimleri ile insanlar ‘nerede ne indirim var, fiyatlar nasıl' bunları takip etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor, sosyal medyadan da etkileşim içerisinde kalıyorlar. Burada süreçlerin çoğu online alışveriş siteleri üzerinden yapılıyor. Vatandaşlar, online taraftan bu işlemler yürürken insanlar iki tür sorunla karşı karşıya.

Birincisi; alışverişlere olan ilgi, karşı tarafın bilgilerini ele geçirmek için kullanılıyor olabilir. Bunun en basit örneği; ‘Bir mağazanın bir indirimi var, bu indirim için şu linke tıklayın' dediği zaman orada bir zararlı yazılım varsa kullanıcı, bu zararlı yazılımı bilgisayarına indirdiği için kişisel bilgilerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalıyor.

Diğer husus ise genellikle popüler olan alışveriş sitelerinin kopyaları yapılıyor. Kullanıcı birebir görüntüye sahip olan o sitede alışveriş yapıyormuş gibi düşünürken kredi kartı bilgilerini paylaştığı zaman ciddi bir zarara uğramış oluyor.” şeklinde konuştu.

"BEDAVA PEYNİR FARE KAPANINDA OLUR"

İkinci bir yöntemin ise ucuz fiyatlı ürünler üzerinden olduğunu belirten Çıbıkdiken, “İkinci nokta ise gerçekten bu alışveriş sitesi üzerinde dolandırıcılık yöntemi ile insanların aldatılması. Bir ürünün fiyatının çok cazip gösterilmesi, o ürünle ilgili kampanya yapılıyor gibi gösterip ödemeyi aldıktan sonra o ürünün olmadığını, bittiğini söyleyerek süreçler yönetiliyor. Bu süreç içerisinde kullanıcı epey mağdur oluyor. Parası da karşı tarafta kalmış oluyor. Bu ürünlerin karşılaştırılma sürecinde mutlaka farklı yerlerden bakılması gerekiyor. Ana fikri hiçbir zaman unutmamak lazım; bedava peynir fare kapanında olur. Bir ürün çok ucuzsa mutlaka onda bir hile ve istenmeyen bir durum olabilir.” diye konuştu.

"ALIŞVERİŞ YAPARKEN MUTLAKA SANAL KART KULLANMALARINI ÖZELLİKLE TAVSİYE EDİYORUZ"

En önemli konunun gerçek satıcıya ulaşmak ve alışverişlerde bilinçli olmak olduğunun altına çizen Çıbıkdiken, “Gerçek satıcıları bulabilmek için de tarayıcının adres satırına birebir yazmalarını istiyoruz. Arama motoru ile popüler bir alışveriş sitesini ararken onun kopyası olan ve arama motorunda kendini üst sıraya çıkarmış olan siteler olabilir.

Özellikle isim konusunda harflerin benzerlerinin oluştuğu web siteleri isimleri var. Örneğin a ile başlayan bir web sitesi ismi olsun, a'nın üzerine nokta koyuluyor. Alışveriş yaparken mutlaka sanal kart ve sanal kart limiti kullanmalarını özellikle tavsiye ediyoruz.

En azından kötü bir durumla karşılaştıklarında tüm varlıklarını değil belirli bir miktarlarını kaybetmeye yönelik bir çalışma olursa iyi olur. Bir diğer konu da doğrulama sistemleri uygun olan yerlerden alışveriş yapmaları öneriyoruz. Örneğin bir mesaj ile şifrenin gelmesi gibi yöntemleri tercih eden sitelerden alışveriş yaparlarsa uygun olacaktır.” ifadelerini kullandı.