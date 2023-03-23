Kaş'ta kaçak yapılar tek tek yıkılıyor Antalya’nın Kaş ilçesinde kaçak olduğu belirlenen her yapı ivedilikle yerle bir ediliyor.

İHA Kaş Belediyesi'nin kaçak yapılaşmayla mücadelesi devam ediyor. Bezirgan Mahallesi Kördere mevkiinde tespit edilen kaçak inşaat hakkında başlatılan yasal sürecin ardından yıkım kararı alındı. Elmalı karayolu üzerinde 820 metrekarelik taşınmazda kaçak ve izinsiz inşa edildiği belirlenen, temel betonu dökülmüş ve kolon demirleri yapılmış vaziyetteki betonarme yapının yıkım işlemi, jandarma ekiplerinin nezaretinde iş makinesiyle gerçekleştirildi. Sorunsuz yıkıldı Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yer aldığı yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmadı. Yıkım sorunsuz gerçekleşti. Kaş’ta kaçak yapıların yıkımına devam edileceği belirtildi.