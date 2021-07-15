Kastamonu ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Kastamonu ve İstanbul'da gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'de uyuşturucu tacirlerine operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Kastamonu ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

7 KİŞİDEN 5 KİŞİ CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kastamonu Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan 7 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

JANDARMA TAKİP SONUCU ŞEBEKEYİ TESPİT ETTİ

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen bir şebekeye yönelik İnebolu ilçe merkezine bağlı Durupınar ve Uluyol köyleri ile İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, 7 kişi gözaltına alınmıştı.