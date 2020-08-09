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    Kastamonu’da 5 samanlık yandı

    Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 5 samanlık ile 500 balya saman yanarak kül oldu.
    • İHA
    • 09.08.2020 - 06:33
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    Kastamonu’da 5 samanlık yandı

    Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Örencik köyünde köylülere ait olduğu öğrenilen ve içinde 500 balya samanın bulunduğu samanlıkta yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü.

    İTFAİYE VE KÖYLÜLER YOĞUN ÇABA HARCADI

    Yangını gören köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Daday Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, yerleşim yerinde evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

    Kastamonu’da 5 samanlık yandı #1

    Söndürme çalışmalarına Daday Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Araç ve Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangının söndürülmesi için köylüler de yoğun çaba harcadı.

    Kastamonu’da 5 samanlık yandı #2

    5 SAMANLIK VE 500 BALYA SAMA KÜL OLDU

    Uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınabilen yangında 5 samanlık ile 500 balya saman yanarak küle döndü. Yangın ile ilgili jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

    Kastamonu’da 5 samanlık yandı #3

    Kastamonu’da 5 samanlık yandı #4

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