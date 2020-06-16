Kastamonu'da aç ayı eve saldırdı

Hırsızlık şüphesiyle jandarmaya başvurdular ancak eve hırsız değil, ayı girdiğini öğrendiler.

Tekirdağ'da yaşayan ancak yılın belirli bir süresini de Kastamonu'daki köy evlerinde geçiren Bayın çiftinin evine, doğada yemek bulamayan bir ayı girdi.

Neredeyse tüm eşyalara zarar vererek evi talan eden boz ayının kapaklarını açmayı başardığı buzdolabı ve derin dondurucudaki diğer yiyecekleri yediği anlaşıldı.

EVİ TALAN ETTİ

Ev sahiplerinin kardeşinin ikamet ettiği Oycalı köyünde Sezai Bayın, bahçeyi kontrol etmek için eve gelmesiyle camların açık olduğunu gördü. Meydana çıkan olayda, odaların kapıları ile eşyalara da pençe ve dişleriyle büyük zarar verdiği belirlenen boz ayının, geldiği yoldan çıkarak doğal yaşam alanına döndüğü tahmin ediliyor.

Araç İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirilen olayla ilgili yapılan incelemede, hasara bir ayının neden olduğu yönünde tutanak tutuldu.

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HIRSIZLIKTAN ŞÜPHELENDİLER

Oycalı köyü muhtarı Mustafa Kamal, boz ayı ratafından talan edilen evde kayınbiraderinin oturduğunu söyleyerek, "Köyde duran kayınbiraderim Sezai bana telefon etti. Enişte gelebilir misin, abimin evine birileri girmiş, hırsızlık olmuş dedi. Köyden 5-6 kişiyi de alıp eve geldik. Evde yaptığımız incelemede hırsızlık olduğuna kafamız yatmadı. Biz yinede jandarmaya haber verdik." dedi.

AYAK İZLERİ GÖRDÜLER

Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından rapor tutup gittiğini dile getiren köy muhtarı Kamal, "Hırsız eve girse bunları niye yırtsın, kesse bıçak izi olur. Kayınbiraderim çok varlıklı bir insan değil. Tekirdağ’da ikamet ediyor, yazın gelip 15-20 gün köyde durabiliyor. Bu yüzden evinde fazla da bir eşya yoktu. Hırsız eve girmiş olsaydı televizyonu alırdı, çamaşır makinesini alırdı. Tam neticeyi de bilmiyoruz. Gördüğümüz kadarıyla ayıyı anımsatıyor bizlere. Yüzde 100 ayı diyemiyoruz ama hırsızda evi bu şekilde niye yapsın. Çevrede yaptığımız incelemeye göre gece biz bir şey anlayamamıştık. Ama şimdi gördüğümüz kadarıyla ayının ayak izleri var gibi geldi bize. Bakınca ayı izine benziyor” dedi.

Evi talan edilen ailenin şu anda 3-5 bin liralık zararı olduğunu belirterek panik yapmaya başladıklarının altını çizen Kamal, ayıların meralara ve vatandaşlara da zarar vermesinden korktuklarını dile getirdi.

"DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYORUZ"

Oycalı köyü muhtarı Kamal, korkularını şu cümlelerle ifade etti, "Eğer Oycalı gibi büyük bir köyde bu olay yaşanıyorsa demek ki daha küçük köylerde daha büyük sorunlar yaşanacaktır. Yarın bir gün çocuklarımıza veya bizlere zarar verecektir. İşimiz kötü, bizler devletimizin yetkililerinden bir yardım bekliyoruz. Bizler, şimdi gece dışarı çıkmaya korkuyoruz veya meraya malımızı salmaya korkuyoruz bir şey olur diye. Bu eve ayı girdikten sonra ileri ki vakitte daha neler olacak kim bilir."



















































