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    Kastamonu'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi silahla vuruldu

    Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.
    • 21.07.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 17:25
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    Kastamonu'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi silahla vuruldu

    Kastamonu'nu İnebolu ilçesine bağlı Yukarı köyünde, arazi anlaşmazlığı sebebiyle Ahmet B. ile Ayhan A. ve Perihan B. arasında tartışma çıktı.

    2 kişi vurularak yaralandı

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet B., tartıştığı Ayhan A. ve Perihan B.’ye üzerinde bulunan silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Ayhan A. ve Perihan B. yaralandı.

    Yaralılar, sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalelerinin ardından A.A. ve P.B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Kastamonu da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi silahla vuruldu #1

    Silahlı saldırgan gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, olayın ardından İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, A.A. ve P.B.'yi yaraladığı iddia edilen Ahmet B.’yi gözaltına aldı.

    Kastamonu da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi silahla vuruldu #2

    Kastamonu da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi silahla vuruldu #3


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