Kastamonu'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi silahla vuruldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Kastamonu'nu İnebolu ilçesine bağlı Yukarı köyünde, arazi anlaşmazlığı sebebiyle Ahmet B. ile Ayhan A. ve Perihan B. arasında tartışma çıktı.

2 kişi vurularak yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet B., tartıştığı Ayhan A. ve Perihan B.’ye üzerinde bulunan silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Ayhan A. ve Perihan B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalelerinin ardından A.A. ve P.B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Silahlı saldırgan gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, olayın ardından İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, A.A. ve P.B.'yi yaraladığı iddia edilen Ahmet B.’yi gözaltına aldı.