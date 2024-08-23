Kastamonu'da ayı, gündüz vakti bahçedeki sebzeleri talan etti Azdavay ilçesinde bahçeye girerek sebzelere zarar veren ayının dolaştığı anlar kameraya yansıdı.

İHA

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Sabuncular köyünde Alettin Tuncer'e ait evin bahçesine gündüz vakti giren ayı, sebzelere zarar verdi. Bahçesindeki sebzeleri gören Tuncer, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

AYININ BAHÇEYİ TALANI GÖRÜNTÜLENDİ

Tuncer, güvenlik kamerası görüntülerinde sebzelere ayının zarar verdiğini gördü. Raif Tuncer, daha önce de ayıların evinin önüne kadar geldiğini ve bahçelerine zarar verdiğini söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)