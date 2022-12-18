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    Kastamonu'da balıkçıların yüzü güldü: Kasalar dolusu hamsiyle döndüler

    Kastamonu'nun Cide ilçesinde balıkçılar, yaklaşık 100 ton hamsiyle limana ulaşırken, limana gelen bazı vatandaşlara da ücretsiz hamsi dağıtıldı.
    • 18.12.2022 - 08:01
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 09:11
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    Kastamonu'da balıkçıların yüzü güldü: Kasalar dolusu hamsiyle döndüler

    Karadeniz'e açılarak avlanan balıkçıların limana dönmelerinin ardından hamsiler önce kasalara alındı, sonra buzlanarak tırlara yüklendi.

    Tırlara yüklenen balıklar Samsun'a götürülmek üzere yola çıktı.

    Bazı vatandaşlara ücretsiz hamsi dağıtıldı

    Balık bolluğu haberini alan ilçe sakinleri ise limana akın etti. Balıkçılar vatandaşlara ücretsiz hamsi dağıttı.

    Kastamonu da balıkçıların yüzü güldü: Kasalar dolusu hamsiyle döndüler #1

    100 ton hamsi avlandı

    AA'nın haberine göre; limana yaklaşık 100 ton hamsi geldiği öğrenildi.

    Balıkçı gemisinin kaptanı Muhammed Önder, 1500 kasa hamsi avladıklarını ifade etti.

    Kastamonu da balıkçıların yüzü güldü: Kasalar dolusu hamsiyle döndüler #2

    Hamsi bolluğu geç başladı

    Hamsi bolluğu yaşandığını anlatan Önder, "Hamsi bolluğu geç başladı. Cide'de birkaç gün daha bu bolluk sürecek gibi görünüyor." dedi.

    Limana balık almaya gelen Utku Can ise "Hamsi bolluğu yaşanıyor. Bizler de halk olarak bundan istifade ediyoruz. Kaptan ve balıkçılara teşekkür ediyorum." dedi.

    Kastamonu da balıkçıların yüzü güldü: Kasalar dolusu hamsiyle döndüler #3

    Kastamonu da balıkçıların yüzü güldü: Kasalar dolusu hamsiyle döndüler #4


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