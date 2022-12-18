Kastamonu'da balıkçıların yüzü güldü: Kasalar dolusu hamsiyle döndüler

Kastamonu'nun Cide ilçesinde balıkçılar, yaklaşık 100 ton hamsiyle limana ulaşırken, limana gelen bazı vatandaşlara da ücretsiz hamsi dağıtıldı.

Karadeniz'e açılarak avlanan balıkçıların limana dönmelerinin ardından hamsiler önce kasalara alındı, sonra buzlanarak tırlara yüklendi.

Tırlara yüklenen balıklar Samsun'a götürülmek üzere yola çıktı.

Bazı vatandaşlara ücretsiz hamsi dağıtıldı

Balık bolluğu haberini alan ilçe sakinleri ise limana akın etti. Balıkçılar vatandaşlara ücretsiz hamsi dağıttı.

100 ton hamsi avlandı

AA'nın haberine göre; limana yaklaşık 100 ton hamsi geldiği öğrenildi.

Balıkçı gemisinin kaptanı Muhammed Önder, 1500 kasa hamsi avladıklarını ifade etti.

Hamsi bolluğu geç başladı

Hamsi bolluğu yaşandığını anlatan Önder, "Hamsi bolluğu geç başladı. Cide'de birkaç gün daha bu bolluk sürecek gibi görünüyor." dedi.

Limana balık almaya gelen Utku Can ise "Hamsi bolluğu yaşanıyor. Bizler de halk olarak bundan istifade ediyoruz. Kaptan ve balıkçılara teşekkür ediyorum." dedi.