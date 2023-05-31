Kastamonu'da bir kişi husumetlisini sokak ortasında vurdu Kastamonu'da bir kişi, aralarında husumet bulunan şahıs tarafından cadde ortasında silahla vurularak yaralandı.

İHA

Kastamonu'da yaşanılan olayda, kan aktı..

Plevne Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki şahıs cadde üzerinde karşı karşıya geldi.

Silahıyla ateş eden şahıs, husumetlisi O.Y.’yi bacaklarından yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan O.Y., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.