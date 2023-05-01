Kastamonu'da bir kişi kaldırımda yürürken husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı Kastamonu'da bir vatandaş, kaldırımda yürürken husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı.

İHA

Kastamonu il merkezi Cebrail Mahallesi, Uzun Sokak'ta meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen şahıs yolda yürürken gördüğü husumetlisi T.Y.’ ye defalarca ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği T.Y. bacağından yaralandı.

Şüpheli şahıs ise olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı, saldırgan yakalandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.Y., özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.