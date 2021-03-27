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    Kastamonu’da bir köy daha karantinaya alındı

    İnebolu ilçesinde koronavirüs vakalarının görüldüğü Durupınar köyü karantinaya alındı.
    • İHA
    • 27.03.2021 - 20:11
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    Kastamonu’da bir köy daha karantinaya alındı

    İnebolu Kaymakamı Selçuk Yosunkaya başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Durupınar köyünün 10 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

    KÖYÜN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATILDI

    Kararın ardından jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemleri alarak köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Ayrıca kararlara uymayanlar hakkında da adli ve idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.

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