Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü Kastamonu’da çıkan tartışmada silahla vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Kastamonu'da Topçuoğlu Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir iş yerinde, Ö.K. ile Niyazi Karabıyık arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüdüğü olayda Ö.K., yanındaki silahla Niyazi Karabıyık’ı vurarak ağır yaraladı.

Çıkan kavgada vuruldu, hayatını kaybetti

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karabıyık, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Ö.K.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.