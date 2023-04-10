Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
İHA

Kastamonu'da Topçuoğlu Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir iş yerinde, Ö.K. ile Niyazi Karabıyık arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüdüğü olayda Ö.K., yanındaki silahla Niyazi Karabıyık’ı vurarak ağır yaraladı.

Çıkan kavgada vuruldu, hayatını kaybetti

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karabıyık, kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Ö.K.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü